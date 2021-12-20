Новые мусорные заводы могут построить в Смоленской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с губернатором Смоленской области Алексеем Островским развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Одной из тем встречи стало строительство перспективных объектов в области.

«Пообщались с Алексеем Владимировичем по поводу развития отрасли обращения с отходами в Смоленской области. Поднимался вопрос строительства перспективных объектов в регионе. Каждый субъект должен выйти на показатели, которые заложены в национальном проекте „Экология“. До 2030 года в России должна быть сортировка 100% ТКО и снижение захоронения отходов на полигонах до 50%. Вопрос выполнения данных показателей прорабатывается с властями Смоленской области», — сообщил Денис Буцаев по итогам встречи.

Глава РЭО регулярно проводит деловые встречи с губернаторами и региональными министрами, на которых обсуждаются вопросы развития инфраструктуры обращения с ТКО, строительство перспективных объектов, включая экотехнопарки, объекты по обработке и утилизации ТКО, мусороперерабатывающие заводы.

В 2021 году правительство РФ одобрило Российскому экологическому оператору такую меру поддержки, как облигационный заем. Благодаря этой мере РЭО окажет финансирование первому пулу инвестиционных проектов на 6,1 миллиарда рублей. Также получено 58 заявок на получение мер поддержки. Заявку можно подать в специальном разделе на сайте РЭО, посвященном инвестициям.