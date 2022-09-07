РЭО и «Сколково» займутся совместной разработкой технологических решений | 360°

Экология 07 сентября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber РЭО и «Сколково» займутся совместной разработкой технологических решений

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Российский экологический оператор и Фонд «Сколково» подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно разрабатывать программы по экомониторингу, возвращению отходов в экономический оборот, готовить образовательные программы по устойчивому развитию, проводить хакатоны и олимпиады, поддерживать научно-исследовательские работы.

«Подписали с Фондом „Сколково“ соглашение, в рамках которого будем проводить ряд мероприятий, направленных на формирование экономики замкнутого цикла в России. Это разработка типовых технических и технологических решений по переводу промышленных отходов, отходов строительства, жилищно-коммунального хозяйства и иных видов отходов в экономический оборот. Разработка российских комплексов экологического мониторинга с учетом санкционных ограничений и развития импортозамещения, проведение и поддержка научно-исследовательских работ и многое другое. Уверен, что наше сотрудничество даст хорошие результаты», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Основными направлениями сотрудничества также будут участие в разработке методик и цифровых решений для автоматизированных систем экологического мониторинга состояния атмосферы, гидрологической среды, геосферы, многолетней мерзлоты, а также мониторинга в промышленных регионах и на урбанизированных территориях;

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участие в разработке образовательных программ по направлениям устойчивого развития, управления выбросами парниковых газов и экологического мониторинга в отраслях по обращению с отходами, металлургии и горнодобывающей промышленности.

Соглашение подразумевает большой блок совместных образовательных и научно-исследовательских программ: участие в подготовке и проведении семинаров и вебинаров по учету и управлению выбросами парниковых газов, реализации климатических проектов в отраслях по обращению с отходами, металлургии и горнодобывающей промышленности; проведение и поддержка научно-исследовательских работ; участие в реализации мероприятий, направленных на поддержку технологий в формате конкурсов, акселерационных программ, хакатонов, в том числе с целью поиска, оценки и поддержки внедрения новых технологий; поиск организаций, способных проводить работы по тематикам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, формируемым РЭО, рассмотрении профильных инновационных проектов для оценки перспектив их применения в деятельности РЭО; организация студенческих олимпиад (конкурсов) для молодых исследователей по экологической и природоохранной тематике в сфере обращения с отходами.

В частности, РЭО станет генеральным партнером GreenTech StartUp Booster 2022 — ежегодной программы поддержки внедрения технологий в области экологии и устойчивого развития, которую организует фонд «Сколково». Она решает актуальные задачи крупнейших компаний из различных секторов, одновременно предоставляя возможности для развития малым и средним инновационным компаниям, стартапам. В 2021 году на участие в крупнейшей в России отраслевой программе было подано 963 проекта, почти половина из которых представляли готовые решения.

«Сотрудничество „Сколково“ и РЭО будет способствовать популяризации и развитию социальных и технологических проектов в области экологии в целом и обращения с твердыми коммунальными отходами в частности, формированию экологически ответственного поведения, а также потенциальному стимулированию инвестиционной активности в сфере обращения с ТКО. В рамках GreenTech Startup Booster у нас будет отдельное направление работы с РЭО. По итогам программы сформируем портфель цифровых проектов под запросы партнера. Они, в том числе, смогут стать участниками нашего совместного хакатона по мусоросортировке, лауреатами „зеленой премии“ РЭО и в итоге запустить пилотные проекты на базе компании», — сказал старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

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