РЭО и Сколково презентовали совместный хакатон | 360°

Экология 12 октября 2022, 10:20 Поделиться Telegram

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Viber РЭО и Сколково презентовали совместный хакатон

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Специалисты в области информационных технологий разработают систему распознавания типов отходов на базе искусственного интеллекта. Совместный хакатон для поиска лучших решений презентовали на Российском экологическом форуме в рамках сессии по треку «Цифровизация» Российский экологический оператор и Фонд «Сколково».

«Хакатон позволит найти лучшие решения, основанные на искусственном интеллекте, для объектов инфраструктуры в части распознавания морфологии отходов. Российский экологический оператор создаст экспертную коллегию, которая будет оценивать решения участников. Уже есть пять команд участников. Но работа по приему заявок на хакатон при содействии Сколково продолжается», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

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Он добавил, что задача конкурса отобрать комплексное решение, позволяющее с использованием роботизации и технологий искусственного интеллекта повысить эффективность процесса сортировки отходов.

«В этом году это первый проект подобного формата, который мы реализуем в рамках ежегодной акселерационной программы Green Tech Startup Booster совместно с генеральным партнером ППК «Российский экологический оператор». Основными преимуществами участия в проекте станут быстрый доступ к заказчику в крупной корпорации, прямой контакт с потребителем продукта или решения. Кроме того, участники гарантированно получат поддержку отраслевых экспертов Фонда «Сколково», возможность выстроить партнёрские отношения и доступ к ресурсам компании для тестирования и доработки своего продукта. Уверен, что подобные проекты помогут ускорить внедрение инноваций для индустрии в целом», - отметил директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Михаил Тыкучинский.

Заявки принимаются на сайте, прием завершится 17 октября. Финалист будет объявлен на «Зеленой премии» в декабре 2022 года.

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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