РЭО и Сбербанк совместно займутся формированием экономики замкнутого цикла в России | 360°

Экология 10 октября 2022, 13:28 Поделиться Telegram

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Viber РЭО и Сбербанк совместно займутся формированием экономики замкнутого цикла в России

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Российский экологический оператор подписал соглашение со Сбербанком на полях Российского экологического форума. Кредитная организация присоединятся к Консорциуму по формированию экономики замкнутого цикла.

Миссия этого объединения — развитие научно-образовательного потенциала страны для обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла в области обращения с отходами. Первым практическим шагом стало участие Сбера в программе повышения квалификации, организованной ППК «РЭО» и РЭУ им Г.В. Плеханова в качестве преподавателей финансовых дисциплин.

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«Подписали соглашение с ПАО Сбербанк о присоединении к Меморандуму от „17“ сентября 2021 г. о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. РЭО рассчитывает на плотное взаимодействие с крупнейшим российским банком с целью формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране. Примечательно, что площадкой для закрепления сотрудничества стал именно Российский экологический форум. Вот уже второй год подряд мы проводим это мероприятие, которое собирает всех неравнодушных к развитию отрасли обращения с отходами», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Соглашение на полях РЭФ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

«Проактивный переход к экономике замкнутого цикла требует не только финансовых, но и интеллектуальных ресурсов. Свою задачу мы видим в том, чтобы привнести накопленный практический опыт в профильные программы обучения для представителей органов исполнительной власти и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компетенции Сбера в таких сферах, как инвестирование, цифровизация, государственно-частное партнёрство, будут востребованы в образовательных инициативах, которые мы развиваем с другими участниками консорциума. Совместная работа с единомышленниками поможет приблизить будущее, в котором мусор из проблемы превратится в возможность и сырье для производства новых товаров», — сказал Михаил Чачин. В консорциуме участвуют ведущие российские вузы (РЭУ, МГУ, РУДН и другие) и предприятия в сфере обращения с отходами, а также компании, приверженные устойчивому развитию. Ключевая задача объединения — подготовка кадров для экономики замкнутого цикла в России. Такая экономика подразумевает, что максимально возможное количество отходов перерабатывается и используется повторно.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. Он состоит из представителей науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совместными усилиями участники будут готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами. Консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла.

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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