Экология 15 июня 2023, 15:12 РЭО и Сбер договорились о софинансировании концессий в области ТКО

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Российский экологический оператор и публичное акционерное общество «Сбербанк России» договорились о совместном сотрудничестве в области создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соглашение подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Концессии стали для отрасли обращения с отходами по-настоящему необходимым инструментом. В 2022 году было заключено 20 концессионных соглашений на 42,4 млрд рублей. И эта работа продолжается, есть большой отклик со стороны игроков рынка. Регионам РЭО может оказывать финансовую поддержку через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам. Средства мы привлекаем через свои облигации. И в таком случае финансирование с нашей стороны может достигать 95% от стоимости проекта. Сегодня мы подписали соглашение, в рамках которого будем совместно участвовать в разработке и (или) доработке типовых решений (подходов, продуктов) для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли, в том числе: базовых условий софинансирования проектов, формы прямого соглашения и т. д., что значительно сократит сроки предоставления финансирования со стороны РЭО концессионерам», — сообщил Денис Буцаев.

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Целевыми проектами, на которых будет распространяться финансирование сторон, станут в частности проекты по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО.

«Подписанное соглашение выводит наше сотрудничество с Российским экологическим оператором на новый уровень. Мы совместно работаем над целым рядом проектов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В том числе — над созданием автоматизированной системы вакуумного удаления отходов в новом умном городе-парке СберСити, который строится в Москве в Рублёво-Архангельском. Уверен, что совместная работа с единомышленниками по зелёной повестке поможет приблизить будущее, в котором мусор из проблемы превратится в возможность и сырье для производства новых товаров», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Цель соглашения — сотрудничество для повышения эффективности деятельности Сбера и РЭО и установление долгосрочных партнерских отношений при софинансировании инфраструктурных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений в области обращения с ТКО путем выработки единых стандартов участия Сбера и РЭО в реализации инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Стороны рассматривают в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности совместное участие в финансировании (софинансировании) проектов по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО.