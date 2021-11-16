РЭО и Российское движение школьников совместно займутся экопросвещением

Российский экологический оператор (РЭО) и Российское движение школьников (РДШ) подписали соглашение о сотрудничестве в области экологического просвещения. Представитель ППК РЭО провел для школьников онлайн-урок.

«В рамках сотрудничества с Российским движением школьников рассчитываем на продуктивное взаимодействие, чтобы больше детей, подростков, их родителей и учителей узнавали больше об отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, перенимали экопривычки и переходили к модели осознанного потребления», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он подчеркнул важность экологического просвещения с самого раннего возраста. В этом году РЭО уже подготовил проект для детей и подростков «Зеленая школа» с видеоуроками об экологии. Кроме того, компания поддерживает различные экомероприятия, в которых принимают участие школьники.

Подписание состоялось 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки. В рамках сотрудничества ППК РЭО и РДШ планируют совместное проведение мероприятий, направленных на экопросвещение и популяризацию экологического образа жизни, для школьников.

Онлайн-урок от РЭО транслировался в официальной группе РДШ (vk.com/skm_rus) и Экологического направления РДШ (vk.com/skm_eco) во «ВКонтакте». Представитель компании рассказал, куда направляются отходы после попадания в урну, какие из них можно переработать, а какие трудно утилизировать. В онлайн-формате зрители побывали на крупнейшем в Европе комплексе по переработке отходов и увидели процесс сортировки и утилизации ТКО.