Экология 28 марта 2024, 10:56 РЭО и Росприроднадзор проведут семинар о реестре утилизаторов и новых правилах РОП РЭО

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Совместный семинар Российского экологического оператора и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) состоится 3 апреля в Москве. Участникам расскажут о работе с реестром утилизаторов.

«С 2024 года в России заработал новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Закрыть ответственность можно, обратившись к специализированным компаниям, но теперь они должны входить в реестр утилизаторов. РЭО поручено проводить выездные оценки предприятий, пожелавших попасть в реестр. На семинаре мы разъясним работу по реестру и ответим на вопросы участников», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На семинаре также состоится презентация ключевых изменений системы РОП в контексте внедрения реестра. Спикеры от РЭО и Росприроднадзора ответят на вопросы аудитории в зале и зрителей онлайн-трансляции.

Модератором семинара выступит директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Паблик-ток «РОП-2024: работа с реестром утилизаторов» пройдет в «Точке Кипения Арбат» по адресу: Москва, Новый Арбат, 36. Начало в 12:00. Зарегистрироваться для очного участия можно по ссылке. Трансляция паблик-тока будет проходить по ссылке.