РЭО и Росмолодежь договорились о совместном экопросвещении среди молодых россиян

Российский экологический оператор подписал соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью и Ассоциацией Волонтерских центров. Совместными усилиями организации будут проводить мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в эковолонтерство, популяризацию экологического образа жизни среди них, а также будут поддерживать образовательные инициативы и разрабатывать методички по экопросвещению.

«Молодые люди находятся в авангарде мировых трендов, и трепетное отношение к окружающей среде и экологии относится к ним, поэтому важно быть вместе с ними в одной команде, экологически просвещать больше людей. Подписали соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи и Ассоциацией Волонтерских центров. Вместе с двумя этими организациями РЭО планирует организовать и поддержать множество мероприятий в рамках большой экопросветительской кампании ППК. В 2022 году РЭО объединит 10 тысяч волонтеров со всей страны, которые понесут в массы экологический образ жизни, полезные привычки, свои знания об отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество, которое привлечет еще больше активных с точки зрения экомышления людей», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашения стороны будут организовывать мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в экологическое добровольчество, а также повышение уровня экологической осознанности студентов, представителей волонтерских и иных общественных организаций. РЭО, Росмолодежь и АВЦ также будут заниматься популяризацией экологического, ответственного по отношению к природе образа жизни, проводить для этого различные информационные кампании, продвигать среди молодежи мероприятия, акции и проекты в области эковолонтерства.

Также РЭО договорился о сотрудничестве в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании Росмолодежи. «Партнерство на экологических форумах в частности позволит уделить внимание отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, оператором реформы которой выступает Российский экологический оператор», — отметил Денис Буцаев.

«Соглашение предполагает поддержку инициатив, направленных на создание и развитие образовательных проектов в области повышения экологической осознанности, в том числе содействие развитию общественных добровольческих инициатив, деятельности общественных и молодежных организаций. Совместно с РЭО и АВЦ мы создаём целую экосистему экологического волонтерства. На будущих форумах в Вологодской области и Камчатском крае будут Представлены методические рекомендации, направленные на развитие экологического добровольчества в субъектах Российской Федерации, выделены гранты на реализацию инициатив молодых граждан, а также созданы возможности для дальнейшего трудоустройства в экологической индустрии», — сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Экологические волонтеры всегда на слуху, и им отводится большая часть всего добровольческого движения. От них зависит, как мы будем заботиться об окружающей среде, какие болевые точки есть сейчас и как их можно устранить. К эковолонтерам всегда прислушиваются, поэтому есть большое стремление распространять такую практику среди как можно большего количества молодых людей нашей страны», — отметил депутат Госдумы, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Систематизировать информацию об экологической добровольческой деятельности, включая мероприятия РЭО, Росмолодежи и АВЦ, будут в единой информационной системе на сайте ДОБРО.РФ.