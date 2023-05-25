Экология 25 мая 2023, 12:22 РЭО и Роскачество выдали первый сертификат системы добровольной сертификации утилизаторов

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Сертификат получил завод по переработке электронного и электрического оборудования ЭкоТехПром.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и руководитель Роскачества Максим Протасов вручили генеральному директору АО «Корпорация экополис» Игорю Сидорову сертификат соответствия системы добровольной сертификации РЭО. Он подтверждает, что услуги, предоставляемые компанией-утилизатором, соответствуют требованиям системы сертификации РЭО. Вручение сертификата состоялось на полях X Невского международного экологического конгресса.

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«Сертификат был выдан ООО ПО „ЭкоТехПром“, входящему в „Корпорацию экополис“. Это высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Сертификат удостоверяет, что услуги по утилизации отходов I–IV класса опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации „СДС РЭО“. Наличие такого сертификата подтверждает высокие показатели качества утилизации, а также соответствие процесса утилизации всем предъявляемым системой требованиям. Работа системы направлена на выявление добросовестных утилизаторов и эффективное выполнение нормативов утилизации», — сообщил Денис Буцаев.

Чтобы пройти сертификацию, утилизаторы должны соответствовать установленным системой критериям, их услуги должны отвечать техническим требованиям, стандартам, нормативным и другим документам.

«Развитие системы утилизации отходов в России направлено на достижение задач уменьшения захоронения отходов в 2 раза, поставленных в федеральном проекте „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“, и уровня вовлечения отходов во вторичный оборот, поставленных федеральным проектом „Экономика замкнутого цикла“», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

«Применение современных способов утилизации отходов позволит значительно снизить количество отходов, направляемых на захоронение и вовлечь вторичные ресурсы в экономический оборот. Ответственные производители и импортеры товаров нацелены на переработку товаров и упаковочных материалов после утраты ими своих потребительских свойств. Такой подход сегодня уже приносит дополнительные преференции: возможность участия в зеленых закупках, привлечение специализированных кредитных продуктов. Производители и импортеры сейчас сталкиваются со сложностью выбора надежной компании утилизатора для обеспечения выполнения норматива по утилизации. Сертификация в системе добровольной сертификации ППК РЭО позволяет подтвердить качество услуг по утилизации и гарантировать легитимность выполнения норматива по утилизации. С учетом прохождения законодательной инициативы о расширении ответственности производителей мы рассчитываем на рост числа компаний, которые будут проходить эту тщательную процедуру сертификации в подведомственном Роскачеству органе по сертификации», — сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Система добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки «СДС РЭО» была разработана РЭО, внесена в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Органом по сертификации выступает Роскачество.

Заявку на сертификацию могут подать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по утилизации отходов от использования товаров и упаковки. Далее организацию ждет двухэтапная проверка: документарная и выездная — анализ состояния производства.