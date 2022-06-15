РЭО и Роскачество договорились о стратегическом партнерстве

Российский экологический оператор и Роскачество договорились о расширении сотрудничества в области развития потенциала организаций экологической сферы. Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве было подписано гендиректором ППК РЭО Денисом Буцаевым и руководителем Роскачества Максимом Протасовым на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Соглашение направлено на установление партнерских отношений между РЭО и Роскачеством для совместной инновационной и образовательной деятельности. Мы уже сотрудничали, когда создавали „Зеленый рейтинг“ для оценки деятельности регоператоров, местных властей и брендов. Вместе с Роскачеством мы создавали методологию, так как именно эта организация имеет большой опыт в формировании методик оценки качества процессов, товаров и услуг и их применения на практике в разных сферах экономики», — сообщил Денис Буцаев.

В мае этого года Орган по сертификации Роскачества прошел процедуру расширения области аккредитации. Теперь национальная система качества займется сертификацией услуг в сфере обращения с отходами производства и потребления на основании системы добровольной сертификации РЭО, которая разработана для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также совместно с РЭО будут осуществлены совместные исследования операторов розничной торговли и производителей на предмет оценки их инициатив в сфере защиты окружающей среды, образовательно-просветительские и научные мероприятия.

Годом ранее Роскачество и РЭО начали совместную работу над созданием первого в стране «Зеленого рейтинга», который позволил оценить реальные усилия и результаты работы по утилизации и переработке ТКО. В декабре 2021 года был представлен рейтинг регионов, лидерами которого стали Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Также был опубликован рейтинг региональных операторов по обращению с ТКО, в который вошли 20 организаций. Лидерами оказались компании Московской и Брянской областей.

«Реализация совместных инновационных проектов и программ Роскачеством и РЭО направлена на повышение качества экологических услуг в России, — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов. — Ранее, мы успешно создали „Зеленый рейтинг“ на основе разработанной при участии экспертов Роскачества методологии и теперь идем еще дальше. Роскачество расширило область аккредитации своего подведомственного органа по сертификации и займется сертификацией операторов ТКО. В результате этой работы будет обеспечено ускоренное развитие устойчивой инфраструктурной и технологической базы в нашей стране».

Заключенное соглашение является признанием необходимости согласованных действий и координации усилий в целях повышения качества жизни граждан, предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в сфере обращения ТКО и реализации нацпроекта «Экология».