Экология 15 января 2024, 14:50 РЭО и «Ресурс» выпустят альбом производителей оборудования для отрасли обращения с отходами РЭО

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Российский экологический оператор и Ассоциация содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» создадут альбом производителей оборудования отрасли обращения с отходами производства и потребления.

«РЭО приступил к сбору данных о производителях оборудования для отрасли по обращению с отходами. Совместная с „Ресурсом“ работа направлена на актуализацию „Альбома отечественных производителей оборудования для отрасли обращения с отходами производства и потребления“. В альбоме мы соберем компании, чья деятельность не просто связана с производством оборудования, но и отвечает принципам экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для реализации данной задачи Ассоциация осуществляет верификацию уже имеющихся и вновь предоставляемых данных об организациях-производителях.

«Возможности нашей Ассоциации позволяют охватить наибольшее количество действующих организаций в сфере обращения с отходами. Уже поступают первые анкеты. На данный момент в „Ресурс“ входит 146 отечественных компаний из разных сфер деятельности», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

По итогам актуализации данных будет сформирован соответствующий отчет.