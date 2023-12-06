Экология 06 декабря 2023, 13:52 РЭО и «Ресурс» рассказали о РОП и мерах поддержки в сфере ТКО на конференции нефинансовой отчетности РЭО

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Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова и руководитель департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин выступили 29 ноября на сессии «Экологическая отчетность: новые реалии» в рамках III конференции «Нефинансовая отчетность».

Гулимова и Барзыкин рассказали о мерах поддержки со стороны РЭО, формировании нефинансовой отчетности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), механизме расширенной ответственности производителей (РОП).

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«РЭО выступил партнером форума нефинансовой отчетности, в рамках которого были подняты вопросы экологического регулирования в России, в частности совершенствования управленческой и контрольно-надзорной функции государства в части экологических требований и отчетности. Большую роль отчетность играет в отрасли обращения с отходами. Большая работа была проделана по направлению РОП, в рамках которого требования к отчетности по экосбору изменятся с 1 января 2024 года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Ассоциации «Ресурс» считают, что нефинансовая отчетность должна переходить от описания разовый акций к показателям, которые доступны для сопоставления, оцифровки и верификации. В этом смысле экологическая отчетность наиболее структурирована из всех блоков нефинансовой отчетности, указала Гулимова. Речь идет не только об обязательной экологической отчетности о негативном воздействии на окружающую среду.

«После принятия в текущем году законодательных изменений, возрастает роль РОП. Суть механизма в том, что потребитель зачастую не может выбрать, например, упаковку изделия, а за обращение с отходами платит он. Поэтому ответственность производителя — использовать экологичные виды материалов, чтобы их было возможно выбрать, переработать и использовать вторично. На это направлены финансовые мотивирующие и демотивирующие ставки РОП. Причем, что важно — от подачи деклараций современные цифровые платформы позволяют перейти к синхронизации сведений различных ведомственных баз для производителей и импортеров товаров и упаковки», — сказала Валерия Гулимова.

«РЭО является единственной публично-правовой компанией, чьи долговые бумаги торгуются на Мосбирже. Как эмитент облигаций РЭО раскрывает информацию о своей деятельности как в обязательном порядке в соответствии с требованиями закона о рынке ценных бумаг, так и на добровольной основе. В частности в текущем году компания впервые в своей деятельности опубликовала отчет об устойчивом развитии, где определила основные положения стратегии в области устойчивого развития и снижения влияния результатов своей деятельности на окружающую среду», — отметил Евгений Барзыкин.

Главными темами на конференции стали необходимость и перспективы синхронизации экологического законодательства стран-участниц ЕАЭС, углеродная отчетность, управление климатическими рисками предприятия, повышение ответственности за предоставление недостоверной экологической информации, формирование прозрачной системы верификации экологических показателей и проектов.

На конференции также обсудили внедрение перспективных отечественных технологий, повышающих устойчивость и эффективность отраслевых процессов, укрепление технологического суверенитета в сфере охраны окружающей среды, экологии и природопользования.