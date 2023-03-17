Экология 17 марта 2023, 11:39 РЭО и ПСБ будут развивать научный потенциал для циркулярной экономики

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ПСБ присоединился к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, созданному Российским экологическим оператором.

Банк вместе с национальными институтами науки и образования, а также предприятиями промышленного сектора будет принимать участие в развитии научно-образовательного потенциала России для обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла.

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«Подписано соглашение с Промсвязьбанком о присоединении к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В задачи Консорциума входит подготовка кадров для экономики замкнутого цикла в России. В него входят представители бизнеса, вузы и научные организации, представители реального сектора экономики. Чтобы сформировать экономику замкнутого цикла, которая обеспечивает вовлечение максимального количества отходов в переработку, необходимо участие каждого», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Совместными усилиями участники Консорциума будут готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также содействовать трудоустройству выпускников, получивших образование в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Для ПСБ развитие экономики замкнутого цикла, ресурсосбережение, обеспечение экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в настоящее время являются стратегическими ориентирами. Совместная работа в рамках Консорциума обеспечит укрепление научно-технического и производственного отраслевого потенциала, позволит сформировать кадровый резерв для эффективного перехода к экономике замкнутого цикла, что в комплексе повлияет на планомерное изменение классической линейной модели потребления и производства.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в 2021 году. Он состоит из представителей в сфере образования, науки и промышленности. В консорциуме участвуют ведущие российские вузы (МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ и другие), крупнейшие предприятия в сфере обращения с отходами, а также компании, приверженные принципам устойчивого развития (СИБУР, РУСАЛ, НЛМК и другие).

Совместными усилиями участники будут готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.