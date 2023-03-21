Экология 21 марта 2023, 10:48 РЭО и Плехановский университет обсудили создание кафедры по развитию экономики замкнутого цикла

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На базе вуза будут готовить кадры для экономики замкнутого цикла.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов обсудили создание базовой кафедры публично-правовой компании при университете. Образовательные программы предполагают подготовку кадров для экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

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«Обсудили подготовку научно-исследовательских кадров в экономике замкнутого цикла. РЭО работает над созданием сети базовых кафедр — структурных подразделений вузов, за организационно-техническое оснащение отвечать будет соответствующий вуз, а за методологию — индустриальный партнер. В сентябре заработает пилотная базовая кафедра РЭО в РЭУ им. Г. В. Плеханова. На этой площадке будут реализовываться разработанные в партнерстве с РЭО программы магистратуры (ESG и „Зеленая“ экономика) и три программы дополнительного профессионального образования, осуществляться научно-исследовательская работа по направлению обращения с отходами и ЭЗЦ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2022 году состоялся запуск двух образовательных программ дополнительного профессионального образования — «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» и «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России». Более 120 слушателей из 20 российских регионов уже прошли обучение по этим программам.

В 2023 году планируется ежеквартальный запуск совместных с РЭУ им. Г. В. Плеханова программ. Предполагаемый охват аудитории, по предварительным оценкам, составит более 300 отраслевых специалистов ежегодно.

К реализации программ были привлечены партнеры: ПАО «Сбербанк России», Минприроды России, эксперты в области экономики замкнутого цикла и обращения с отходами.

С 30 марта 2023 года на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится запуск сетевой программы дополнительного профессионального образования «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы». Это станет третьей программой ДПО в рамках сотрудничества РЭУ Плеханова и РЭО.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в 2021 году. В него вошел 21 вуз, отраслевые компании, ключевые игроки отрасли обращения с отходами. Помимо РЭУ Плеханова в консорциуме участвуют ведущие российские вузы (МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ и другие), крупнейшие предприятия в сфере обращения с отходами, а также компании, приверженные принципам устойчивого развития (СИБУР, РУСАЛ, НЛМК и другие).

Совместными усилиями участники будут готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также оказывать содействие в трудоустройстве выпускников, получивших образование в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.