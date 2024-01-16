Экология 16 января 2024, 12:28 РЭО и Плехановский университет объявили набор на новый поток программ ДПО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Программы повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», разработанные Российским экологическим оператором, начнутся 12 и 13 февраля в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. По завершении обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

«Для построения экономики замкнутого цикла необходимо решить кадровый вопрос. Совместно с вузами РЭО занимается разработкой образовательных программ, как магистерских, так и по повышению квалификации. В феврале стартует новый поток по двум программам в Плехановке. Слушатели, которые пройдут обучение, получат новые знания и навыки, а главное — внесут свой вклад в развитие кадрового потенциала отрасли по обращению с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Формат обучения — дистанционный. Стоимость каждой программы за весь период обучения составляет 32 000 рублей. Длительность программы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» — 52 академических часа, программы «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» — 50 академических часов.

«По завершении каждой программы мы собираем обратную связь. Прошедшие потоки показали, что программы актуальны и эффективны для слушателей, студенты однозначно порекомендовали бы их своим знакомым и друзьям», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

По всем вопросам можно получить консультацию у ответственных сотрудников университета РЭУ им. Г. В. Плеханова.