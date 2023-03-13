Экология 13 марта 2023, 15:13 РЭО и Плехановский университет начнут обучать принципам экономики замкнутого цикла

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Российский экологический оператор создаст базовую кафедру для подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла на базе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Это первая базовая кафедра РЭО.

«Это первая базовая кафедра Российского экологического оператора в высшем учебном заведении — профильная площадка, обучаться на которой можно будет и очно, и дистанционно — из любого региона страны. Она будет осуществлять подготовку специалистов в области экономики замкнутого цикла. Ученый совет Плехановского университета уже единогласно проголосовал в поддержку создания кафедры РЭО. В будущем планируется создать сеть базовых кафедр РЭО в вузах по всей стране. В этом плане РЭО уже проводит большую работу. В 2021 году был учрежден Консорциум «Экономика замкнутого цикла», куда вошел 21 вуз, отраслевые компании, ключевые игроки отрасли обращения с отходами. Наша главная задача — устранить кадровый дефицит. Сделать это возможно в том числе благодаря разработке образовательных программ и созданию таких кафедр на базе вузов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Плехановский университет как участник консорциума уже готовит специалистов в области экономики замкнутого цикла и зелёной экономики в целом, но консолидация усилий с РЭО позволит актуализировать образовательную программу непосредственно под запрос работодателей, а также расширить спектр научных исследований в этой области», — прокомментировал ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

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Ранее РЭО сообщал о планах сформировать комплексную бесшовную систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Также РЭО инициировал разработку стратегии развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, которую должны утвердить в 2023 году.