РЭО и Плехановка объявили о наборе на обучение по специальностям в области ТКО | 360°

Экология 07 октября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber РЭО и Плехановка объявили о наборе на обучение по специальностям в области ТКО

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Российский экологический оператор и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова приглашают специалистов и госслужащих в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и в области экономики замкнутого цикла пройти программы повышения квалификации.

После обучения слушателям предоставляется удостоверение о повышении квалификации.“Повышение квалификации позволит бизнесу решать актуальные задачи экологической повестки, оперативно реагировать на новые вызовы. Обучающимся предоставляется уникальная возможность узнать изнутри работу отрасли обращения с ТКО, так как преподавателями станут ведущие специалисты РЭО», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

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Пройти обучение предлагается по программам «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» и «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России». Слушатели курса изучат текущую ситуацию в области обращения с отходами в мире, виды отходов, методы сбора и транспортирования отходов, разные виды утилизации, а также узнают о механизмах внедрения принципов экономики замкнутого цикла в системе обращения с отходами.

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Благодаря дистанционному формату приобрести уникальные компетенции сможет специалист из любой точки России без отрыва от производства. Специалисты РЭО и профессора вуза будут готовить новые кадры среди сотрудников и специалистов, вовлеченных в процессы управления системой обращения с ТКО, государственных и муниципальных служащих, принимающих решения в области обращения с отходами.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г. В. Плеханова. Старты обучения запланированы на 24 и 25 октября 2022 года.Стоимость каждой программы за весь период обучения 23 000 рублей. По всем вопросам можно получить консультацию у ответственных сотрудников университета РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контакты: Сурова Татьяна Егоровна, ведущий специалист бизнес-школы маркетинга и предпринимательства (Surova.TE@rea.ru, +7(495)800-12-00 доб. 1517),

Иванов Андрей Анатольевич, директор бизнес-школы маркетинга и предпринимательства (Ivanov.AA@rea.ru, +7(495)800-12-00 доб. 2586), Дианова Валентина Юрьевна, директор Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» (Dianova.VY@rea.ru, +7 495 800-12-00, доб. 2061)

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