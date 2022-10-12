РЭО и НИТУ МИСИС совместно займутся построением циклической экономики в России | 360°

Экология 12 октября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber РЭО и НИТУ МИСИС совместно займутся построением циклической экономики в России

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Российский экологический оператор подписал соглашение с Университетом науки и технологий МИСИС на полях Российского экологического форума. Оно включает в себя взаимодействие в рамках построения экономики замкнутого цикла в стране.

«Состоялось подписание соглашения о присоединении к Меморандуму от „17“ сентября 2021 г. о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Это еще соглашение о взаимодействии РЭО с НИТУ МИСИС. Мы уже активно сотрудничаем с университетом в сфере обращения с отходами, учета и управления выбросами парниковых газов, декарбонизации отрасли, развитии экологического мониторинга. РЭО и Университет МИСИС занимаются также образовательными программами, студенты могут проходить практику на базе РЭО. Мы также готовы совместно заниматься разработкой методик, цифровых и типовых технических решений для улучшения качества мониторинга за экологией, климатом и выбросами. Уверен в плодотворном сотрудничестве с вузом для формирования экономики замкнутого цикла », — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Соглашения на полях РЭФ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и ректор Университета науки и технологий МИСИС Алевтина Черникова.

«Перед академическим сообществом в целом и Университетом науки и технологий МИСИС в частности стоят три ключевые задачи: формирование актуальной научной повестки, подготовка высококвалифицированных кадров, формирование культуры осознанного потребления. Ученые МИСИС ведут исследования в области создания альтернативных источников энергии, переработки отходов, внедрения экологичных методов производства для ведущих промышленных предприятий. Результаты этой научной деятельности становятся частью образовательных программ, в том числе в сфере ESG. Мы активно вовлекаем студентов вуза в проекты, связанные с экологией и устойчивым развитием. Подписание соглашения с ППК РЭО о вхождении в Консорциум – это важный этап для университета. Результаты совместной работы помогут внести весомый вклад в формирование экономики замкнутого цикла», - подчеркнула Алевтина Черникова.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. Он состоит из представителей науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совместными усилиями участники будут готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами. Консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла.

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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