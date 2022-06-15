РЭО и НИТУ «МИСиС» подготовят лучшие практики для внедрения в отрасль обращения с отходами

Российский экологический оператор договорился о взаимодействии с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС». Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписали с университетом МИСиС соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами, учета и управления выбросами парниковых газов, декарбонизации отрасли, развитии экологического мониторинга. Совместно с вузом РЭО займется реализацией проектов, связанных с климатическими изменениями, вовлечением отходов в хозяйственный оборот, экомониторингом, а также образовательными программами, включая практику студентов на базе ППК. Благодаря совместным усилиям начнется разработка методик, цифровых и типовых технических решений для улучшения качества мониторинга за экологией, климатом и выбросами. Хочу подчеркнуть, что все реализация проектов будет осуществляться с учетом новых экономических условий и развития импортозамещения. Уверен в плодотворной совместной работе со специалистами вуза», — сказал Денис Буцаев.

Обучение будет включать в себя образовательные программы бакалавриата и магистратуры в области устойчивого развития, управления выбросами парниковых газов, техносферной безопасности, охраны окружающей среды, экологической безопасности и экологического мониторинга, рационального природопользования, а также дополнительные профессиональные программы, семинары, вебинары по учету выбросами парниковых газов, климатическим проектам, научно-исследовательские работы, студенческие олимпиады.

К климатическим проектам относятся проекты в рамках формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в металлургии и отраслях горной промышленности. Типовые технические и технологические решения будут разрабатываться для вовлечения промышленных отходов, отходов строительства и жилищно-коммунального хозяйства в экономический оборот.

«Технологии устойчивого развития» — один из стратегических проектов, реализуемых Университетом «МИСиС». Ученые вуза ведут исследования, направленные на снижение углеродного следа, разрабатывают альтернативные источники энергии, решают прикладные задачи ведущих промышленных предприятий страны в сфере SDG. В 2021 году магистерская программа «Управление природоохранными инновациями» получила спецприз «Экоконцепт» конкурса «Зеленая премия», организованного ППК РЭО. Активными участниками экологической повестки являются студенты университета — по инициативе Студенческого научного общества проводятся просветительские мероприятия, акции по сбору техники для переработки, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Объединение компетенций Российского экологического оператора и НИТУ «МИСиС» будет способствовать внедрению лучших практик, успешной реализации инновационных проектов в области управления отходами, повышению экограмотности молодежи», — отметила Алевтина Черникова.