Экология 19 марта 2024, 11:44 РЭО и Минстрой обсудили создание экопромышленных парков РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым ход строительства экопромышленных парков в России.

«В прошлом году в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ началось строительство шести экопромышленных парков. Экопромышленные парки будут якорными площадками для создания производственных кластеров по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья. РЭО подписал соглашения с 25 компаниями, которые создадут 34 производства по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья. Создание производств обеспечит появление новых рабочих мест, а также ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Реализацию проектов резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций. Планируется, что такие парки появятся в каждом федеральном округе», — сообщил Денис Буцаев.

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Объекты реализуются в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России. Проектная документация на объекты инфраструктуры экопромышленных парков разработана в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Каждый проект экопромышленного парка предусматривает создание инженерной инфраструктуры: сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, зданий общего пользования для резидентов, а также обеспечения транспортной инфраструктуры. Создание экопромышленных парков позволяет разместить на одной площадке научно-технические и промышленные производства и организовать общий цикл работ по обращению со вторичными ресурсами и производству продукции из вторичного сырья», — отметил Юрий Гордеев.

Совместная деятельность предприятий позволяет снизить дефицит мощностей по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья, и как следствие, улучшить экологическое состояние всей территории за счет уменьшения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, воду и почву.

Экопромышленные парки на данный момент строятся в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.