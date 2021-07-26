РЭО и Минприроды предложили новые меры поддержки для мусорных проектов

Для проектов в сфере обращения отходов появятся новые меры поддержки. Расширить список предложили Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу, и Минприроды РФ. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Мы проводили анализ и убедились в том, что это востребованные на рынке инструменты поддержки. Они позволят создать комфортные условия для участия в проектах как со стороны частных инвесторов, так и финансовых предприятий, а также самого ППК РЭО как института развития», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Предлагается дополнить возвратные меры поддержки акционерными займами и займами инвесторам. Буцаев назвал такой формат привлечения средств для бизнеса привлекательным, потому что здесь не требуется вхождения госкорпорации в компанию.

Еще одна мера — это механизм льготного лизинга для оборудования и техники, включая создание сети фандоматов. Предлагается компенсировать 25% от стоимости предмета лизинга.

Глава Минприроды Александр Козлов напомнил, что необходимо создать экономику замкнутого цикла, а именно вовлекать вторичные материальные ресурсы в хозяйственный оборот, делать из них них сырье для новой продукции.

«Для этого необходимо запустить инфраструктурные проекты, но им зачастую требуется стартовая поддержка. Ведь в подобном масштабе эта работа никогда не проводилась в нашей стране. Всего до 2030 года нам предстоит построить или реконструировать значительное количество объектов обращения с отходами», — отметил Козлов.

По данным ППК РЭО, на этот год запланировано создание 46 объектов по обращению с отходами, включая 13 по обработке и утилизации отходов, 31 — по сортировке и два — по переработке. В совокупности эти объекты смогут обрабатывать 6,3 миллиона тонн отходов и утилизировать 2,1 миллиона тонн ТКО.