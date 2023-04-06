Экология 06 апреля 2023, 14:37 РЭО и МГИМО запустили образовательную программу по экономике замкнутого цикла

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В программе могут участвовать магистранты вузов РФ и представители бизнеса

Российский экологический оператор запустил на базе Московского государственного института международных отношений (МГИМО) программу дополнительной профессиональной подготовки «Экономика замкнутого цикла». По окончании слушатели получат удостоверение государственного образца.

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«В рамках сотрудничество с МГИМО открываем курс по экономике замкнутого цикла. В программу вошло пять модулей, на которых слушатели узнают о принципах циклической экономики, о финансировании проектов, концессионных соглашениях, видах отходов производства и потребления, международных стандартах и так далее. Программа направлена на повышение квалификации кадров в области экономики замкнутого цикла. После освоения программы и успешного прохождения итогового тестирования слушатели получают Сертификат государственного образца о повышении квалификации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках каждого модуля предусмотрено проведение практических занятий и круглых столов, по результатам каждого Модуля — дистанционное тестирование. Занятия проводятся с 20 апреля по 27 мая по четвергам, пятницам и субботам. Общее число учебных часов — 72.

В программе могут участвовать преподаватели и магистранты высших учебных заведений РФ, а также представители бизнеса на основании договора. Для участия необходимо зарегистрироваться.

В октябре 2022 года Российский экологический оператор подписал соглашение о присоединении МГИМО к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

РЭО основал Консорциум в 2021 году. Он состоит из представителей науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совместными усилиями участники будут готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами.