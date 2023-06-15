Экология 15 июня 2023, 10:57 РЭО и МГИМО начнут готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла

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РЭО подписал Меморандум о сотрудничестве с МГИМО

Российский экологический оператор и МГИМО заключили меморандум о сотрудничестве в области реализации совместных проектов по образованию и науке в сфере экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и применения принципов ESG. Документ подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Подписали с МГИМО меморандум, в рамках которого будем готовить высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, применения принципов ESG на основе передовых практик и результатов научных разработок. В рамках меморандума будет разработана совместная магистерская программа по устойчивому развитию, а также программы углубленной подготовки, повышения квалификации, производственной практики и преподавания. Меморандум также предполагает отбор талантливых перспективных студентов, в том числе посредством олимпиад, акселераторов, чемпионатов и других мероприятий», — сообщил Денис Буцаев.

«Меморандум направлен на обеспечения экономики профессиональными кадрами в области устойчивого развития. Подготовить настоящих специалистов можно только в тесном сотрудничестве с партнерами из отрасли — объединение усилий МГИМО и РЭО позволит выстроить образовательный процесс с учетом запросов рынка и передовых ESG-практик. Подписание документа может стать важной точкой роста, которая обеспечит более активное внедрение и использование принципов устойчивого развития в российских компаниях», — отметил Анатолий Торкунов.

В рамках меморандума Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) обеспечит научное сопровождение проектов РЭО с участием научного подразделения «Международный центр устойчивого развития».

Для консолидации представителей бизнес-сообщества и науки в сфере подготовки профессиональных кадров РЭО и МГИМО планируют к реализации магистерскую программу «Менеджмент устойчивого развития».

Программы углубленной подготовки студентов старших курсов будут создаваться по дополнительным авторским программам сверх основных государственных образовательных стандартов и будут включать в себя изучение функционирования системы обращения с отходами в России, совершенствования расширенной ответственности производителей (РОП), ознакомление с практиками вовлечения в хозяйственный оборот сырья для получения новой продукции и энергии.

Для работников РЭО и всех желающих будут подготовлены программы повышения квалификации в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, «зеленого» инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.

Студенты ИМТУР для расширения практических компетенций и освоения современных технологий смогут проходить практику в Российском экологическом операторе, в том числе для дипломного проектирования и выполнения научно-исследовательской работы.

Также РЭО и МГИМО займутся совместной разработкой материалов учебных курсов и программ для преподавания, проведения консультаций, семинаров, подготовки к изданию совместных учебников и учебных пособий, научных и иных печатных изданий.