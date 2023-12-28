Экология 28 декабря 2023, 15:10 РЭО и МГИМО начнут готовить магистров в сфере экологии с сентября 2024 года РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и проректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Артем Мальгин обсудили вопросы создания базовой кафедры и магистерской программы по экономике замкнутого цикла в вузе. Кафедра заработает на базе Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО МИД России.

«В ходе рабочего совещания обсудили с руководством МГИМО вопрос создания базовой кафедры РЭО в МГИМО МИД России, а также запуск магистерской программы в сфере экономики замкнутого цикла. Сейчас в вузе уже действует программа дополнительной подготовки по этому направлению. Магистров мы надеемся, что начнем готовить уже с сентября 2024 года. Наши специалисты уже прорабатывают наполнение магистерской программы, которая должна стать якорной на базовой кафедре в МГИМО. Работа проводится в рамках заключенного ранее соглашения с МГИМО», — сообщил Денис Буцаев по итогам встречи.

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На встрече также присутствовали директор ИМТУР МГИМО МИД России Владимир Саламатов, завкафедрой управления рисками и страхования Капитолина Турбина.

Окончившие магистратуру РЭО в ИМТУРе смогут трудоустроиться в таких сферах, как строительство и проектирование, консалтинг и аналитика, нефть и газ, горнодобывающая и металлургическая отрасль, энергетика, а также в федеральных органах исполнительной власти и госкомпаниях, включая РЭО.

Магистерская программа РЭО охватывает основные составляющие экономики замкнутого цикла — экологию, менеджмент, экономику, право, технологии обращения с отходами, цифровизацию.

Помимо программ по экономике замкнутого цикла в рамках базовой кафедры реализуется программа ДПО «Природоохранное законодательство в области обращения с отходами». Также в рамках кафедры РЭО планируется разработка других программ.