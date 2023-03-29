Экология 29 марта 2023, 16:15 РЭО и МГИМО договорились о развитии кадров для отрасли обращения с отходами

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Российский экологический оператор и МГИМО договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали исполнительный директор ППК РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

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«РЭО совместно с МГИМО запустило ряд мероприятий, направленных на развитие научно-образовательного потенциала Российской Федерации в области устойчивого развития, таких как переход на принципы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. МГИМО рассматривает возможность создание кафедры под эгидой РЭО и в перспективе консорциума по научно-методическому сопровождению перехода на ЭТК МГИМО курирует три школы, что позволяет нам проводить мероприятие ППК РЭО с совсем юными студентами», — говорит Денис Буцаев.

Сотрудничество направлено на закрепление высококвалифицированных кадров и повышение качества подготовки научных, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития, а также на обновление и дополнение образовательных программ в бакалавриате и аспирантуре. На мероприятия КПП РЭО приглашаются спикеры и студенты МГИМО. Студенты также могут проходить профессиональную практику в РЭО и его партнерских структурах.

Кроме того, в рамках договора ведет научно-исследовательскую деятельность, организует студенческие олимпиады (конкурсы) молодых исследователей по экологии и экологической тематике в области обращения с отходами, участвует в мероприятиях, организуемых студентами и студентами. пригласить их к участию. Российский экологический оператор, в том числе волонтерская работа.

С участием проректора МГИМО по развитию, руководителя программ развития «Приоритет-2030» Мальгина А.В., а также декана ФПЭК, директора Института международной торговли и устойчивого развития Саламатова В. Ю. Стороны обсудили формы взаимодействия, в частности образовательные и исследовательские проекты, совместную разработку систем экологической оценки и верификации, профессиональные подходы в сфере экологического и социального мониторинга.

В прошлом году РЭО создала консорциум для научно-методической поддержки перехода к экономике замкнутого цикла. В него вошли представители 15 университетов, отраслевых компаний и предприятий. МГУ, в том числе Плехановка. их в РЭУ. Г. В. Плеханов, Две программы дополнительного профессионального образования уже реализованы.