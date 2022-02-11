РЭО и Макдоналдс призвали общепит ввести раздельный сбор

Российский экологический оператор и компания Макдоналдс призвали отрасль общественного питания внедрить систему раздельного сбора отходов, чтобы способствовать развитию экономики замкнутого цикла в России. Организации выпустили совместный рекламный ролик, посвященный раздельному сбору.

«В прошлом году РЭО и Макдоналдс подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в предприятиях сети будет организована система накопления и передачи на утилизацию отходов, а также будет использоваться продукция, созданная с вовлечением вторичного сырья. Уже в 27 Макдоналдс для посетителей организован раздельный сбор отходов, которые направляются на переработку. Теперь мы хотим призвать остальные кафе и рестораны общественного питания внедрять у себя раздельный сбор отходов, сотрудничать с операторами по обращению с ТКО в части вывоза отходов. Для построения экономики замкнутого цикла и достижения национальных целей, поставленных президентом РФ, — 100% сортировки отходов и снижения захоронения ТКО в два раза — необходимо внедрять раздельный сбор не только дома, но и в различных предприятиях общественного питания «, — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Макдоналдс первым среди сетей общественного питания в России внедрил раздельный сбор. Уже в 2019 году гости наших предприятий в Москве и Туле могли участвовать в пилотном проекте. Проект доказал, что несмотря на общепринятое предубеждение, стаканчики с тонким полиэтиленовым слоем могут быть успешно переработаны. Сейчас мы уже реализуем замкнутый цикл по производству держателей для напитков из пульперкартона. Наша цель — минимизировать количество отходов и направлять максимальное количество гостевой упаковки на переработку», — подчеркнула Ирина Коршунова, старший директор Макдоналдс в России по устойчивому развитию.

В 27 Макдоналдс Москвы уже практикуют раздельный сбор отходов. Компания сотрудничает с оператором по вывозу отходов, который дополнительно сортирует вторсырье и отправляет его на переработку. В 2021 году Макдоналдс передал для этих целей четыре тонны стаканчиков, собранных в предприятиях сети. При этом уже сейчас более 85% упаковки в компании производится из сертифицированного бумажного сырья и может быть переработано при наличии соответствующей инфраструктуры.

Все новые предприятия сети Макдоналдс с июня 2020 года строятся с возможностью раздельного сбора отходов, чтобы в дальнейшем их можно было передавать на переработку. Сегодня такая возможность уже обеспечена в 134 предприятиях сети. С развитием инфраструктуры по переработке планируется расширить практику РСО на все предприятия сети Макдоналдс в России, которых насчитывается более 850 в 62 субъектах РФ.

По словам руководителя юридической компании «Дельфи» Натальи Беляевой, раздельный сбор в общепите может стимулировать к законодательным изменениям. При этом уже сейчас на такие отходы, как стекло, металл, бумага и картон, некоторые виды пластика создан стабильный спрос и существуют перерабатывающие мощности. Для остальных видов пластика и пищевых отходов переработка пока не предусмотрена, поскольку нет стабильного источника поставки таких отходов. Как только утилизаторы будут уверены в конкретных объемах и сроках поставки сырья, можно будет говорить и о расширении мощностей.

«Маленькими шагами абстрактная «циклическая экономика», о которой все постоянно твердят, обретет вполне отчетливую форму. И конечно, не стоит забывать о предотвращении образования отходов, что играет, пожалуй, ключевую роль. Внедрение раздельного сбора отходов у общепита важно не только с точки зрения минимизации нагрузки на мусорные полигоны, но и с точки зрения введения законодательных изменений, а именно пересмотра нормативов накопления, тарифов и повсеместного разделения отходов как нормы. Макдоналдс может стать амбассадором этого явления. Опыт такого гиганта может послужить публичным признанием проблемы и призывом для других небольших организаций примкнуть к ответственному хозяйствованию», — отметила Беляева.