Экология 15 июня 2023, 14:38 РЭО и Курская область договорились о запуске проектов в сфере ТКО на основе концессий

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Проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Курской области планируется реализовывать на основе концессионных соглашений. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Роман Старовойт подписали на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о совместном развитии инфраструктуры обращения с ТКО в регионе.

«Соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО, подписанное с Романом Владимировичем, предполагает разработку совместного плана мероприятий по реализации инвестиционных проектов по созданию объектов обработки и утилизации ТКО. В том числе на основе концессионных соглашений, этот механизм уже показал свою востребованность среди регионов в части развития инфраструктуры ТКО», — сообщил Денис Буцаев.

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В рамках соглашения совместно с руководством Курской области РЭО определит источники финансирования инвестиционных проектов на территории региона и рассмотрит возможности оказания мер поддержки проектам от РЭО.

«Благодаря взаимодействию с РЭО уже в 2025 году в рамках концессионного соглашения в Курском районе появится автоматизированный мусоросортировочный комплекс, мощностью 150 тысяч тонн в год. И это только первый этап сотрудничества. Реализация всех намеченных планов позволит усовершенствовать систему обращения с ТКО в Курской области, улучшить экологическую безопасность и повысить инвестиционную привлекательность региона», — отметил Роман Старовойт.

Соглашение включает в себя информационное взаимодействие и поддержку в вопросах организации деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.