Экология 16 января 2024, 16:25 РЭО и индийская компания Uflex будут вместе перерабатывать тетрапак РИА «Новости»

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел встречу с управляющим директором, вице-президентом, директором по производству упаковки и устойчивому развитию индийской компании Uflex Джевараш Пиллей.

«Наша цель — стимулировать производителей к переходу на более экологичные и перерабатываемые упаковочные материалы. Тетрапак является многокомпонентной упаковкой из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. Поэтому перерабатывать ее сложнее, кроме того, недостаточно мощностей по утилизации такого типа упаковки. С господином Пиллей мы обсудили вопросы сотрудничества в области переработки асептической и многослойной (MLP) упаковки. В частности допустили запуск пилотного проекта по переработке многослойной упаковки в России, в том числе тетрапака. Для построения экономики замкнутого цикла очень важен обмен опытом, особенно в переходные моменты в совершенствовании отрасли», — сообщил Денис Буцаев.

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Также стороны договорились о визите представителей РЭО в Индию в 2024 году с целью ознакомления с технологиями компании Uflex.

Мистер Пиллей работает в компании Uflex 25 лет, за его плечами более 34 лет опыта работы в области упаковки, охватывающий все аспекты работы с технологиями упаковки, производства различных типов и классов пленок, а также переработки материалов гибкой упаковки высокого уровня. Мистер Пиллей обладает глубоким пониманием технологии обработки материалов, экструзии и нанесения покрытий, а также изготовления пластиковой упаковки для различных применений.