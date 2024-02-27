Экология 27 февраля 2024, 12:17 РЭО и индийская компания договорились о создании предприятия по переработке упаковки в России РЭО

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Российский экологический оператор и индийская компания UFLEX LIMITED заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое включает в себя проект по созданию предприятия по переработке упаковки. Подписание состоялось в рамках рабочего визита делегации РЭО в Индию.

«РЭО продолжает развивать сотрудничество России с другими государствами в сфере обращения с ТКО. В феврале состоялась рабочая поездка делегации РЭО в Индию, где наши специалисты осмотрели технологические линии индийской компании UFLEX LIMITED. С нами поделились опытом в сфере переработки упаковки. Также было подписано соглашение о реализации совместного проекта на территории Российской Федерации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Соглашение предполагает обмен опытом в сфере обращения с ТКО, технологическими и инвестиционными материалами, а также реализацию совместных инвестиционных и технологических проектов.

В рамках соглашения может быть запущено совместное производство экологической упаковки из переработанных отходов. Для этого будет создана рабочая группа с представителями обеих сторон.