Экология 13 марта 2024, 17:22 РЭО и Финуниверситет подписали дорожную карту для подготовки кадрового резерва отрасли ТКО РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев подписали дорожную карту, в рамках которой совместно начнут готовить кадры для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Деловая встреча состоялась в университете 13 марта.

«В прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РЭО подписал с Финансовым университетом соглашение о сотрудничестве. Сегодня мы обсудили ряд вопросов, касающихся нашего взаимодействия, и подписали дорожную карту на 2024 год. Нам предстоит разработать магистерскую программу, направленную на подготовку кадров в сфере ответственного инвестирования, что необходимо для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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План мероприятий по развитию сотрудничества между РЭО и Финуниверситетом включает в себя разработку программы магистратуры с присвоением квалификации в области ответственного инвестирования и программы дополнительного профессионального образования (ДПО) в области мировой циркулярной экономики и ответственного инвестирования.

«Сегодня крайне важно формировать и развивать экономику замкнутого цикла, а для этого необходимы не только материальные, но и интеллектуальные ресурсы. Вопросы достижения национальных целей развития и ответственного ведения бизнеса традиционно находятся в фокусе внимания экспертов Финансового университета. Так, Финансовый университет является одним из разработчиков нового инструмента реализации целей в области устойчивого развития — ЭКГ-рейтинга, который позволяет учитывать национальные приоритеты и ценности. Экология является одним из ключевых критериев рейтингования компаний, который позволяет определить точки роста для бизнеса. Убежден, что подписанный сегодня документ станет мощным драйвером для активного развития новых совместных идей по формированию единой научно-образовательной среды, а также разработки и реализации инновационных программ подготовки высококвалифицированных кадров для национальной экономики», — подчеркнул ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

В течение года РЭО и вуз разработают «Паспорт специалиста по устойчивому развитию» и «Паспорт специалиста по ответственному инвестированию».

«В рамках дорожной карты мы рассмотрим возможность прохождения практики для студентов Финансового университета в РЭО, а также их участие студентов в Молодежном дне Российского экологического форума (РЭФ)», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

После небольшой экскурсии по университету главе РЭО предоставили возможность выступить с лекцией перед студентами и пообщаться с ними.