Экология 15 июня 2023, 12:19 РЭО и Чукотка договорились о запуске проектов по объектам ТКО на основе концессий

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Проекты по созданию новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чукотском автономном округе планируется реализовывать в том числе на основе концессионных соглашений. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владислав Кузнецов подписали на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение.

«Подписано соглашение с Чукоткой, которое предполагает сотрудничество в сфере обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ национального проекта „Экология“. В частности договорились о совместной реализации на территории округа инвестиционных проектов, в том числе с использованием механизма концессионных соглашений», — сказал Денис Буцаев.

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Соглашение включает в себя определение источников финансирования инвестпроектов, рассмотрение возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО, а также информационное взаимодействие и поддержку в вопросах организации деятельности по обращению с ТКО.

Взаимное сотрудничество будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности совместной деятельности в сфере обращения с отходами и в целом улучшению экологической ситуации в регионе.

«Сотрудничество с Российским экологическим оператором в сфере обращения с ТКО позволяет нам приступить к созданию на Чукотке современной инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов. Использование концессионного механизма позволит быстрее реализовывать такие проекты и, соответственно, быстрее приступить к решению вопроса свалок. Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн», — отметил Владислав Кузнецов.