РЭО и Чукотка договорились о создании новых объектов ТКО в регионе | 360°

Экология 06 сентября 2022, 18:12 Поделиться Telegram

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Viber РЭО и Чукотка договорились о создании новых объектов ТКО в регионе

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Российский экологический оператор и Правительство Чукотского автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Подписали соглашение, направленное, в первую очередь, на улучшение экологической обстановки и качества жизни жителей Чукотки. В рамках договоренностей с правительством региона будем взаимодействовать для реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Чукотском автономном округе. Новые объекты позволят субъекту РФ не только достичь показателей федпроекта, но и создать устойчивую систему обращения с отходами в регионе», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Соглашение предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проект к финансированию с применением механизмов поддержки ППК, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций РЭО.

«Чукотский АО нацелен на создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку 100% отходов и снижение числа отходов, направляемых на полигоны на территории округа. Российский экологический оператор — компания, обладающая значительными компетенциями в этой сфере, поэтому рассчитываем на качественный результат», — прокомментировал губернатор Чукотского АО Роман Копин.

ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) — это госкомпания, созданная по указу президента Владимира Путина с целью создать систему вторичной переработки и вовлечения в хозяйственный оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, стимулировать инвестиционную активность в сфере обращения с ТКО и реализовать нацпроект «Экология» в этом направлении.

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