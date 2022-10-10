РЭО и «БелинжинирингстройИнвест» подписали соглашение на РЭФ-2022 | 360°

Экология 10 октября 2022, 18:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber РЭО и «БелинжинирингстройИнвест» подписали соглашение на РЭФ-2022

Читать 360tv в

Российский экологический оператор подписал соглашение о взаимодействии с «БелинжинирингстройИнвест» на полях Российского экологического форума.

Соглашение на полях РЭФ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и генеральный директор «БелинжинирингстройИнвест» Александр Сидоров.

Реклама

Реклама

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

0 0 0 0 0 0