РЭО и «БелинжинирингстройИнвест» подписали соглашение на РЭФ-2022 | 360°

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РЭО и «БелинжинирингстройИнвест» подписали соглашение на РЭФ-2022

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Российский экологический оператор подписал соглашение о взаимодействии с «БелинжинирингстройИнвест» на полях Российского экологического форума.

Соглашение на полях РЭФ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и генеральный директор «БелинжинирингстройИнвест» Александр Сидоров.

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Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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