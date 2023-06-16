Экология 16 июня 2023, 10:06 РЭО и Башкирия заключили соглашение о запуске проектов ТКО на основе концессий

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров подписали соглашение о сотрудничестве на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Башкортостане планируется реализовать проекты по созданию, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессионных соглашений. Все больше регионов выбирают именно этот механизм реализации проектов. С Республикой подписали соответствующее соглашение о поддержке таких проектов», — сообщил Денис Буцаев.

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Со стороны РЭО будет рассмотрена возможность предоставления мер поддержки в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций Российского экологического оператора.

«Нами заключены концессионные соглашения в отношении создания и эксплуатации данных объектов общей мощностью более 600 тысяч тонн в год на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по трем объектам составит порядка 12 млрд рублей. Уверен, что благодаря запланированной финансовой поддержке концессионеров со стороны Российского экологического оператора, Башкортостан приобретет современные комплексные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил Андрей Назаров.