РЭО и Авито совместно займутся формированием экономики замкнутого цикла в России | 360°

Экология 11 октября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber РЭО и Авито совместно займутся формированием экономики замкнутого цикла в России

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Российский экологический оператор подписал соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «КЕХ еКоммерц» (Авито) на полях Российского экологического форума. Оно включает в себя взаимодействие в рамках формирования экономики замкнутого цикла.

«Подписали соглашение с Авито о взаимодействии по формированию экономики замкнутого цикла. РЭО рассчитывает на продуктивное сотрудничество с такой крупной площадкой, чья аудитория насчитывает 32 миллиона человек ежедневно», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Соглашение на полях РЭФ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами власти компании «Авито» Виктор Топадзе.

«Бизнес-модель компании Авито основана на концепции вторичного потребления, что приводит к значительному сокращению экологического следа пользователей сервиса. В 2021 году благодаря деятельности компании было сэкономлено более 1,7 млрд кг различных материалов — это помогло предотвратить создание 30 новых полигонов отходов.

Мы регулярно инициируем и поддерживаем проекты, направленные на развитие осознанного потребления. Подписание Меморандума с РЭО означает начало нашего стратегического партнерства с коллегами и подчеркивает готовность к сотрудничеству в области ESG-повестки. В рамках реализации Меморандума мы будем обмениваться информацией о пунктах приема вторсырья, помогать РЭО в мониторинге цен на услуги переработки в регионах, поддерживать отечественных производителей оборудования для переработки вторсырья на Авито, а также проработаем механики по дополнительному продвижению на Авито ответственных предпринимателей, которые платят экологический сбор», — сказал Виктор Топадзе.

Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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