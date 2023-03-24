Экология 24 марта 2023, 12:40 РЭО и Авито совместно популяризируют экологическую ответственность бизнеса

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Российский экологический оператор и Авито, крупнейшая онлайн-платформа для коммерции в России, запустили спецпроект о расширенной ответственности производителей (РОП). В серии публикаций зарегистрированные на Авито производители и импортеры товаров узнают, как выполнить норматив утилизации.

«В продолжение сотрудничества с Авито по развитию экономики замкнутого цикла в России запускаем новый спецпроект. На сайте Авито появится раздел с информацией о РОП, где простым и доступным языком рассказывается о выполнении нормативов утилизации. Например, для упаковки он сейчас составляет от 10% до 45%, а с 2025 года предлагается его увеличить до 100%, а для отдельных видов товаров — на 10% ежегодно. Это делается для уменьшения объемов захоронения отходов на полигонах и использования максимального количества вторсырья при производстве новой продукции», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Ежемесячная аудитория Авито достигла 60 млн человек в месяц. Вместе с РЭО мы сможем информировать российских производителей о правилах утилизации упаковки и не только. Хочется отметить, что пользователи Авито регулярно вносят вклад в восстановление озонового слоя. Так, в период с 2020 по 2022 год пользователи помогли предотвратить выброс более 55 млн тонн парниковых газов, что сопоставимо с прекращением эксплуатации на полгода всех легковых автомобилей в России или десятилетнему объему электроэнергии вырабатываемому Саяно-Шушенской ГЭС», — сказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

Ранее РЭО и Авито запустили проект с производителями оборудования, которые зарегистрированы на онлайн-платформе «Знай наших» от Российского экологического оператора. Они получат от платформы промокод на услуги продвижения, консультации и поддержку персонального менеджера. Специальное предложение дает возможность компаниям-участникам акции получить до 10 раз больше просмотров в течение 7 дней.

«Знай Наших» объединяет производителей отечественного оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Чтобы попасть в реестр отечественных производителей «Знай Наших», необходимо направить заявку для включения на почту util@reo.ru (скачать анкету можно на сайте РЭО ).

Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу «загрязнитель платит», чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Для совершенствования системы РОП был разработан законопроект.

Законопроектом предлагается перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Предлагается также установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года (сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10−45%), отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива не менее, чем на 10%. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.