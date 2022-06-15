РЭО и АРВИС займутся проектами по созданию экокластеров в России

Российский экологический оператор договорился о взаимодействии с Национальной ассоциацией развития вторичного использования сырья (АРВИС). Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и гендиректор АРВИС Ирина Золотова на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписали с АРВИС соглашение о сотрудничестве в сфере повышения объемов утилизации отходов производства и потребления, в том числе в рамках реализации федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ на территории Российской Федерации. Совместно с Ассоциацией РЭО займется разработкой отраслевых программ по вовлечению вторсырья в хозяйственный оборот, рассмотрением проектов по созданию экотехнопкарков и кластеров. Сотрудничество направлено на формирование благоприятных условий обращения с вторичными материальными ресурсами, в том числе путем популяризации практик экономики замкнутого цикла. Уверен в плодотворной совместной работе со специалистами АРВИС», — сказал Денис Буцаев.

В рамках соглашения стороны будут рассматривать проекты по созданию экотехнопарков и экокластеров по производству продукции с использованием вторичного сырья, полученного за счет переработки вторичных материальных ресурсов. Будут затронуты вопросы технологического совершенствования организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с ВМР. Формирование благоприятных условий обращения с вторичными ресурсами будет направлено на повышение энергоэффективности и снижение уровня вредного воздействия на окружающую среду.