Экология 30 мая 2023, 12:46 РЭО и арт-кластер «Таврида» заключили партнерские соглашения

Читать 360tv в

Российский экологический оператор и арт-кластер «Таврида» объединили усилия для проведения совместной масштабной просветительской и практической работы, направленной на сохранение окружающей среды.

«Мы рады сообщить, что РЭО стал генеральным экологическим партнером „Таврида.Арт“ и соорганизатором арт-школы экологии. Через творчество, музыку, культуру мы можем показать ответственность человека за сохранение природы. В прошлом году мероприятия арт-кластера „Таврида“ показали свою популярность среди молодежи. В этом году, уверен, закрепим результат», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

В результате партнерства в рамках Х Невского международного экологического конгресса 25−26 мая РЭО организовали совместно с «Таврида.АРТ» выставку «Грани ответственности: от красной до черной», на которой были представлены арт-объекты, символизирующие вымирающие и вымершие виды животных. Автором арт-объектов выступил Павел Бибишев, участник образовательного интенсива подводного арт-парка «Тавриды».

Также Российский экологический оператор уже во второй раз станет соорганизатором арт-школы экологии в рамках образовательного заезда «Наука как искусство» с 24 по 30 июля.

«Арт-кластер „Таврида“ уделяет большое внимание вопросам бережного отношения к окружающей среде, а совместно с уже общественным партнером РЭО сможет и в дальнейшем проводить просветительские кампании о принципах осознанного потребления, снижая образование отходов и прививая полезные экологические привычки», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.