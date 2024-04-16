Экология 16 апреля 2024, 14:54 РЭО и А.ПРО выявили долг за вывоз ТКО в полмиллиарда рублей при помощи онлайн-системы

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Задолженность за вывоз отходов на 500 млн рублей обнаружили в Костромской области благодаря электронному сервису, созданному при участии Российского экологического оператора.

В ноябре прошлого года региональный оператор по обращению с отходами в Костромской области ООО «ЭкоТехноМенеджмент» (ООО «ЭТМ») начал использование специального сервиса входящего в состав автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») по поиску неплательщиков за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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«Для Костромской области удалось сформировать пул данных в объеме 4,5 тысячи точек отходообразования и 3,5 тысячи юридических лиц, уклонившихся от заключения договора с региональным оператором. Общая сумма их потенциальной задолженности за услуги по обращению с ТКО с учетом всего срока деятельности составила приблизительно 500 млн рублей», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Уже на этапе внедрения сервиса, когда всем найденным юридическим лицам в автоматическом режиме были разосланы уведомления о необходимости заключить договор с региональным оператором и оплатить имеющуюся задолженность, удалось получить оплату от 80 контрагентов на сумму более 650 тысяч рублей и заключить 60 новых договоров.

«„АПРО“ является комплексным решением для региональных операторов, которое позволяет автоматизировать все процессы. В частности, обеспечить прослеживаемость движения отходов, наладить бизнес-процессы, сократить затраты, улучшить состояние контейнерных площадок. Результат, который мы видим в Костроме и других регионах - еще раз показывает эффективность цифровых решений и системных подходов в отрасли обращения с ТКО», — пояснил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

АИС «АПРО» была создана в 2023 году совместными силами РЭО и ООО «Большая Тройка», как комплексный инструмент для автоматизации всех процессов деятельности регионального оператора по обращению с отходами.

Генеральный директор ООО «А.ПРО» Мария Чахнина отмечает: «Базовым отличием и конкурентным преимуществом сервиса по поиску контрагентов в АИС «АПРО» является отсутствие необходимости для регоператора нести затраты на старте без гарантий результативности. Программа позволяет не только выявлять неплательщиков, но и в значительной мере автоматизировать работу с ними. В системе доступны автоматические формирование и рассылка уведомлений о законодательно обоснованной необходимости заключить договор с региональным оператором, формирование и выставление начислений по задолженностям, ведение претензионной работы по шаблонам, представленным региональным оператором».