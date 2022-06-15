РЭО и АКИТ займутся привлечением инвестиций в создание экотехнопарков в России

Российский экологический оператор и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России договорились о взаимодействии по развитию экопромышленных парков в субъектах РФ. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и директор АКИТ Андрей Шпиленко на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписали с АКИТ соглашение о создании и развитии на территории субъектов Российской Федерации экопромышленных парков, повышении инвестиционной привлекательности и привлечении инвестиций на развитие таких объектов. Сотрудничество направлено на развитие инвестиционных проектов утилизации отходов производства и потребления в российских регионах, федеральных и региональных программ государственной поддержки инвестиционных проектов. Рассчитываем на успешное взаимодействие в рамках формирования экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Помимо создания экотехнопрков соглашение подразумевает развитие и укрепление межрегиональных и международных связей субъектов РФ в сфере промышленной кооперации, в том числе в рамках включения в производственный цикл вторичных ресурсов и вторичного сырья, и экспорта продукции, произведенной из вторсырья.

«Для нас подписание соглашения с Российским экологическим оператором — одно из ключевых событий ПМЭФ-2022. В рамках этих договоренностей мы взяли на себя обязательства по совершенствованию механизмов экопромышленных парков и экотехнопарков, а также на нас теперь лежит миссия по проведению обучающих программ, направленных на тиражирование данных видов промышленной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Сотрудничество с РЭО открывает огромные возможности для комплексной трансформации одной из ключевых отраслей хозяйства в 21 веке — системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко.