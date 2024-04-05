Экология 05 апреля 2024, 12:31 РЭО готов вложить 2,6 млрд рублей в объект ТКО в Ростовской области РЭО

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Российский экологический оператор рассмотрит возможность финансирования инвестиционного проекта «Новочеркасский МЭОК». Объект будет иметь мощность сортировки 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год.

«В конце года в Ростовской области планируется начать строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тысяч тонн. Он также будет включать в себя объект компостирования и современный полигон. Земельный участок для строительства уже подобран, проектно-сметная документация разработана, положительные заключения Главгосэкспертизы и государственной экологической экспертизы получены. РЭО может профинансировать проект на 2,6 млрд рублей при сумме капитальных затрат в размере 3 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Инвестор направил инвестиционную программу и проект инвестиционного соглашения в МинЖКХ Ростовской области в январе 2024 года.

Проект планируется реализовывать в два этапа: первый этап — начало строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в 3 квартале 2024 года, срок ввода — 2026 год; второй этап — начало строительства участка компостирования в 2026 году, срок ввода — конец 2026 года. Мощность объекта компостирования составит 126 тысяч тонн в год.

«Финансирование со стороны РЭО также будет разделено на два этапа. Для реализации первого этапа РЭО рассматривает предоставление финансирования двумя траншами. Первый транш — в 3 квартале 2024 года в сумме 907,5 млн рублей, второй транш — в 1 квартале 2025 года в сумме 1 086,4 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Инвестором проекта является ООО «Индустрия» (дочерняя компания регионального оператора соответствующей зоны обслуживания ООО «Экоград-Н»).

Всего в области будет построено 3 объекта общей мощностью более 1 млн тонн в год. Создание комплексов позволит субъекту достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза.