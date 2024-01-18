Экология 18 января 2024, 12:30 РЭО: фундамент экопромышленного парка заложили в Нижегородской области РЭО

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Фундамент научно-технического центра (НТЦ) заложили в ходе строительства экопромышленного парка в Нижегородской области.

«Экопромышленный парк в Нижегородской области создается в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Он станет одним из восьми парков, которые появятся в каждом федеральном округе. В Дзержинске продолжаются работы по строительству инфраструктуры экопромышленного парка. Сейчас возводится здание научно-технического центра», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Завершены работы по формированию фундаментной плиты НТЦ. Строители приступили к возведению стен и колонн первого этажа: выполнено армирование стен и колонн, идет установка опалубки и заливка бетоном вертикальных конструкций.

«В экопромышленном парке резиденты планируют создать производства по утилизации общей мощностью более 150 тысяч тонн вторичных ресурсов в год. К примеру, один из резидентов экопромышленного парка планирует создать объект по утилизации отходов шинной резины, бумажной и полимерной упаковок в объеме до 25 тысяч тонн в год с производством гранулированных модификаторов для асфальтобетонной смеси», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Экопромышленные парки будут построены в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.