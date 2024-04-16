Экология 16 апреля 2024, 16:50 РЭО: федеральные проекты по ТКО и экономике замкнутого цикла объединят в один

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Федеральные проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Экономика замкнутого цикла» будут объединены в один с 2025 года. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев в рамках открытого отчета о деятельности публично-правовой компании.

«Поручения Председателя Правительства включают в себя построение экономики замкнутого цикла, что является на сегодняшний день одним из приоритетов в области экологии. В целях выполнения Поручений Председателя Правительства РЭО подготовит новый объединенный проект на основе федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО” и Инициативы по экономике замкнутого цикла. С 2025 года этот проект будет реализовываться в составе Национального проекта «Экология»», — сообщил генеральный директор РЭО.

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Проект будет направлен главным образом на создание инфраструктуры утилизации отходов, переработку вторичных материальных ресурсов (ВМР) и производство продукции с использованием вторичного сырья, стимулирование использования ВМР в отраслях экономики.

Доклад «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет Компании» был презентован вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.