Экология 29 марта 2024, 14:26 РЭО: еще 23 регоператора автоматизируют вывоз отходов РЭО

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Российский экологический оператор рассказал о ходе внедрения типового решения по автоматизации деятельности региональных операторов в регионах РФ. Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО») была разработана РЭО и ООО «Большая Тройка». Внедрить систему в свою работу планируют еще 23 регоператора.

Система предназначена для автоматизации всех процессов в работе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), таких, как планирование и отслеживание маршрутов мусоровозов, ведение документооборота, учет мест накопления отходов и контейнерного парка, работу диспетчерского блока, а также контроль вывоза и очистки контейнеров и др.

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«Реализация федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ не может рассматриваться в отрыве от вопросов автоматизации процессов деятельности региональных операторов по обращению с отходами. Внедрение АИС „АПРО“ и интеграция данных в федеральную систему учета позволит обеспечивать высокий уровень прозрачности и контроля за всеми процессами в отрасли. Система активно внедряется на всей территории России с августа 2023 года. В ближайшее время подключиться к системе планируют еще 23 региональных оператора», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На данный момент, систему уже используют региональные операторы Орловской области, города Севастополь, Краснодарского и Пермского края, а также Республики Крым.

В конце прошлого года произошла интеграция АИС «АПРО» с федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Для региональных операторов, использующих комплексное решение АИС «АПРО», настроена автоматическая передача данных, что позволяет не допускать нарушений требований Приказа Минприроды от 26 декабря 2022 г. № 919 в части передачи данных во ФГИС УТКО региональными операторами.

«Универсальные инструменты по цифровизации деятельности региональных операторов позволяют выстроить работу с четким пониманием каждого шага и измеримыми результатами. Внедрение унифицированных подходов и систем в работу региональных операторов поможет существенно повысить прозрачность процессов в отрасли как для федеральных и региональных властей, так и для населения», — поделился заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Оставить заявку на приобретение лицензии можно на портале «Цифровой РЭО» в разделе «Маркетплейс».