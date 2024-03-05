Экология 05 марта 2024, 17:25 РЭО: экономика замкнутого цикла даст более 93 тысяч рабочих мест в России РЭО

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Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о потенциале профессий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сессии «Экология — главная профессия будущего» на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

«Специальности экологического профиля становятся популярными. Но людей, занятых в экопрофессиях, пока еще недостаточно. До 2030 года благодаря развитию экономики замкнутого цикла в стране появится более 93 тысяч рабочих мест. Поэтому мы продолжаем сотрудничать с ведущими вузами страны в рамках нашего Консорциума. Обучаем будущих отраслевиков и формируем кадровый резерв», — сообщил Денис Буцаев.

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Он рассказал, что экопрофессию можно получить, начав с просвещения, волонтерства и добровольчества. Сделать это можно, изучив Дневник эковолонтера РЭО, который представляет собой цикл образовательных видео о видах эковолонтерства. Проект помогает сформировать понимание том, как стать эковолонтером и организовать собственное мероприятие.

Еще один проект для начинающего эколога или студента — «Зеленая лига» РЭО. Он объединяет и поддерживает студенческие экоклубы, дает возможность заявить о себе и своих проектах.

«Высшее образование можно актуализировать, расширить или углубить его. Для этого РЭО с ведущими вузами страны в рамках Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла разработал программы дополнительного профессионального образования. А с сентября РЭО запускает магистратуру по этому направлению в МГИМО, такая же программа существует уже в Университете МИСИС», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

С вузами-участниками Консорциума РЭО разработал базовую модульную образовательную программу по ЭЗЦ. Все материалы — в открытом доступе, их может скачать любой желающий на сайте РЭО в разделе «Просвещение».

Для формирования сообщества молодых профессионалов в сфере экологии РЭО также запустил программу по развитию студенческих экологических объединений «Зеленая Лига». На конкурсной основе в «Зеленую Лигу» уже вошли 57 студенческих экоклубов из 37 регионов. Зеленая лига РЭО объединяет и поддерживает студенческие экоклубы. Это площадка для профориентации, развития проектов и прохождения стажировок в профильных организациях.