Экология 22 августа 2023, 10:26 РЭО экологизировал молодежный форум «Байкал»

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Российский экологический оператор (РЭО) совместно с волонтерами-экологами «Делай!» провел экологизацию Всероссийского молодежного форума «Байкал» Росмолодежи.

В 2023 году РЭО совместно со Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» разработал стандарт по экологизации мероприятий. Организаторы форума «Байкал» реализовали 17 из 18 его пунктов.

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На площадке форума ввели систему раздельного сбора отходов, а собранное отправили на переработку. Отказались от лишней упаковки и пластиковой посуды в пользу многоразовой, а также ввели вегетарианский тип питания и практику распределения продуктов питания с истекающим сроком годности. Вместе с тем организаторы провели ответственные закупки: на форуме использовались экологичные моющие средства и бумажно-гигиеническая продукция с FSC-сертификацией.

«Эта инициатива реализована с тем, чтобы мероприятия в России проходили по-настоящему экологично. Экостандарт является добровольным и устанавливает критерии, которые позволят организаторам планировать массовые мероприятия без вреда для окружающей среды. Еще на этапе разработки и планирования важно продумать, как снизить антропогенную нагрузку и минимизировать углеродный след, а также провести просветительскую работу с участниками на тему экопривычек и осознанного потребления», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На площадке форума действовал эконцентр с мастерской переработки, где участники могли узнать больше о переработке пластика и самостоятельно осуществить полный цикл переработки. В рамках экологизации мероприятия организаторы также открыли пункт раздельного сбора отходов — там можно было сдать на переработку фломастеры и ручки, контейнеры от линз и трубочки, пластиковые карты и блистеры, батарейки, провода и флешки, файлы и зубные щетки.

«Важно, что организаторам форума удалось выйти за рамки стандарта, дополнительно инициировав интерактивный проект “Экомарфозы” и задействовав местные экосообщества. В результате разработаны более 100 социально-экономических инициатив, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и России в целом», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.