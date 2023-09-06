Экология 06 сентября 2023, 14:54 РЭО экологизировал форум «Территория Смыслов» в Подмосковье Форум "Территория смыслов"

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Организаторы Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» при поддержке Российского экологического оператора и волонтеров-экологов «Делай!» провели экологизацию мероприятия в Московской области. Для участников провели экологические активности, а в столовой отказались от одноразовой посуды.

«Форум „Территория смыслов“ является крупнейшей образовательной площадкой России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. Организаторы сделали событие более экологичным, придерживаясь стандарта по экологизации, разработанного в рамках проекта по экологизации мероприятий платформы Росмолодежь.События. За время сотрудничества совместными усилиями множество молодежных форумов прошло данный процесс, а его участники узнали больше о реформе обращения с отходами и экономике замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Чтобы рассказать участникам форума больше про актуальную экологическую повестку, была организована серия образовательных активностей: волонтеры-экологи провели игру «ЭкоАктивити» на знание экологических терминов, деловую игру «Завод» на понимание цепочки взаимосвязей человек-окружающая среда-производство и экоквиз с каверзными вопросами о современных экологических вопросах.

«Для экологизации столового пространства организаторы впервые внедрили использование многоразовой посуды вместо одноразовой, тем самым удалось колоссально сократить количество образуемых отходов. Мы регулярно призываем граждан переходить на многоразовые предметы обихода и посуду, а также уделять внимание раздельному сбору отходов», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Помимо этого в столовой участники форума могли выбрать вегетарианский тип питания, который является более экологичной альтернативой. Также для сокращения отходов организаторы внедрили электронный документооборот на всей площадке форума.

В 2023 году молодежный форум «Территория смыслов» прошел с 26 июля по 2 сентября и состоял из 8 тематических смен. А площадкой в пятый раз стал образовательный центр президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Мастерская управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.