Экология 23 июня 2023, 15:07 РЭО экологизировал форум «ШУМ»

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Российский экологический оператор провел экологизацию форума «ШУМ», организованного с 18 по 24 июня Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и правительством Калининградской области в лице министерства по молодежной политике.

«РЭО продолжает интегрироваться в форумы Молодежи и заниматься их экологизацией. Через экологизацию мы стремимся не только развивать волонтерство как магистральное направление просветительской деятельности РЭО, но и привлекать внимание к отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, принципам экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев

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На форуме «ШУМ» совместно с организацией волонтеров-экологов «Делай!» РЭО организовал мероприятия экологической направленности. На территории организован раздельный сбор отходов, на объекты нанесены интерактивные наклейки с инструкциями по сортировке отходов и дальнейшей переработке. На информационных плакатах участники форума могут узнать больше о сбережении ресурсов. Они также могут проверить свои знания в вопросах экоповестки во время экоквиза в рамках программы форума. В социальных сетях организаторы форума также поделились с подписчиками полезным экологическим чек-листом.

«РЭО регулярно проводит акции с эковолонтерами по различным направлениям. Это и субботники, и акции по уборке леса, и акции по экологическому просвещению, сбору вторсырья. На форумах упор делается на экопросвещение среди молодежи, а также ее вовлечение в волонтерские мероприятия», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Всероссийский молодежный форум «ШУМ» линейки платформы Росмолодежь.События проходит 18–24 июня в Калининградской области. В нем принимают участие молодые продюсеры, блогеры, дизайнеры, фотографы, журналисты, авторы коммерческих текстов и другие специалисты медиаиндустрии в возрасте от 14 до 35 лет. Всего форум соберет около 550 участников со всей страны.