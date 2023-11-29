Экология 29 ноября 2023, 15:31 РЭО экологизировал 25 форумов в 2023 году РЭО

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Российский экологический оператор помог сделать 25 форумов Росмолодежи более экологичными в рамках проекта «Зеленый стандарт», созданного совместно с движением «Экосистема». Популярными практиками экологизации стали отказ от одноразовой посуды и внедрение раздельного сбора отходов на мероприятиях.

«РЭО при поддержке Движения „Экосистема“ выступает сквозным экологическим партнером форумной линейки Федерального агентства по делам молодежи. Совместно мы разработали «Зеленый стандарт» для мероприятий, который позволил экологизировать 25 форумов Росмолодежи в 2023 году. Более 15 тысяч участников форумов приняли участие в тематических мастер-классах, узнали, как работает экономика замкнутого цикла, приобщились к экологической повестке и могли перенять базовые экологические привычки», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Проект действует второй сезон — в 2022 году были экологизированы 19 форумов Росмолодежи. После этого был разработан «Зеленый стандарт», который представляет собой подробную инструкцию по экологичному проведению форума. В ней рассказывается, как снизить антропогенную нагрузку, минимизировать углеродный след и просветить участников об экопривычках и осознанном потреблении.

Среди 25 молодежных форумов, которые были экологизированы в 2023 году, один международный, 16 всероссийских и 8 окружных. Всего прошло более 150 мероприятий на площадках форумов: 41 мастер-класс, 55 лекций и 61 образовательная активность в виде деловых игр, квизов и ЭкоГТО.

За шесть месяцев в просветительских экоактивностях в рамках экологизации форумов приняло участие свыше 15 тысяч человек. Участники посетили мастер-классы по росписи шопперов, плетению авосек, переплавке пластиковых крышечек в новые изделия, прослушали лекции о базовых эконавыках и экокомпетенциях будущего, вступили в локальные экосообщества и приобщились к экологической повестке. Свои двери открыли 6 экоцентров в виде мастерских переработок на форумах «Байкал», «БерегА», «Каспий», «Область будущего», «Экосистема. Заповедный край» и «Таврида.АРТ».

«Программа экологизации мероприятий становится неотъемлемой частью проводимых событий. В этом года нам удалось охватить все форумы линейки Росмолодежь.События. Некоторые организаторы, увидев масштаб экологизации форумов Росмолодежи, самостоятельно внедряют пункты „Зеленого стандарта“ в свои региональные и муниципальные мероприятия, что подчеркивает актуальность данного формата. Уже сейчас идет подготовка к Всемирному фестивалю молодежи — экологизация площадки фестиваля является неотъемлемой частью для проведения события по современным стандартам, реализацией которой займется команда „Зеленого стандарта“», — рассказал сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Экологизация мероприятия включает несколько этапов: проведение ознакомительной лекции об экологическом стандарте для организаторов и консультаций на этапе подготовки события, выездной аудит, помощь в расчете углеродного следа мероприятия, подготовка отчетной справки по результатам проведения форума.

В течение сезона 2023 года команда «Экосистемы» провела серию выездных аудитов на площадки форумов. Каждому мероприятию были начислены баллы согласно специальному чек-листу. А уже по итогам работы всех площадок был составлен рейтинг экологичности среди форумной линейки, который будет озвучен 20 декабря на финале сезона-2023, который пройдет в формате ток-шоу на площадке выставки-форума «Россия» в павильоне «Дом молодежи».

Самыми популярными практиками экологизации форумов в 2023 году стали отказ от одноразовой посуды, внедрение вегетарианского типа питания, организация раздельного сбора отходов, проведение экоактивностей, деловых игр и квизов, подготовка чек-листов для организаторов и участников форумов и экологическое переосмысление раздаваемой атрибутики.

После подведения итогов 2023 года начнется подготовка к экологизации Всемирного фестиваля молодежи и запуск партнерских сервисов по экологизации форумов. Также будут разработаны новые рекомендации по сокращению углеродного следа мероприятий, чтобы сделать слеты, форумы, съезды и другие масштабные события по всей стране более экологичными.

Подробней об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта.