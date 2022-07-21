РЭО запустил коммуникационную площадку «Экологично=экономично» для представителей отрасли обращения с ТКО

Первая коммуникационная площадка для производителей упаковки, товаров, операторов по обращению с отходами и переработчиков заработала на базе Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Площадку «Экологично = экономично» запустили при поддержке Российского экологического оператора.

«Ассоциация «Ресурс» — крупнейшая национальная ассоциация, которая объединила региональных операторов и организации, занимающиеся утилизацией вторичных ресурсов и производством вторсырья, проектированием и изготовлением оборудования для отрасли. А «Экологично = экономично» стала первой коммуникационной площадкой, на которой производители, утилизаторы и операторы по обращению с отходами смогут напрямую друг с другом взаимодействовать. Площадка и конструктивный диалог с отраслевиками поможет производителям, планирующим замену упаковки, сделать выбор в пользу экономически оптимального варианта с высоким уровнем перерабатываемости. Ведь часто производитель выбирает неэкологичную и неперерабатываемую упаковку из-за недостатка информации. Задачи коммуникационной площадки «Экологично = экономично» — обеспечить конструктивный диалог на эту тему с участием всех заинтересованных лиц», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На первом заседании участники выясняли у экспертов параметры экологичной упаковки, услышали позиции операторов отрасли по обращению с отходами и переработчиков, рассмотрели действующие кейсы о замене упаковки на перерабатываемую со стороны ритейлеров и производителей товаров.

«Самое главное — когда мы говорим про упаковку, универсальных решений нет — только комплексный подход обеспечит достижение целей. Говорят, что не так важно, как выбирать упаковку, главное — создать мощности сортировки и утилизации. Но это не так. Каждый из элементов к цели не приведет. А вот совокупность приведет. Мы, в свою очередь, всегда поддержим те бизнесы, которые используют вторсырье. Например, недавнее постановление про зеленые закупки даст приоритет компаниям, которые используют вторресурсы при производстве своей продукции. И, конечно, экономическим стимулом использования вторсырья является РОП. Вторсырью требуется экономическая поддержка в виде экособора, чтобы стоимость могла конкурировать с оригинальным сырьем. Поэтому РЭО ратует за РОП — переработчикам компенсируется стоимость утилизации», — сказал Денис Буцаев.

На площадке участники имеют возможность напрямую договориться о тестировании своей проектной или уже существующей упаковки на перерабатываемость и извлекаемость из потока отходов. Такую возможность обеспечат компании-члены Ассоциации «Ресурс». На сегодняшний день тестирование упаковки уже прошли два крупных холдинга-производителя продуктов питания. Исследования проводились на крупнейшем в Восточной Европе КПО «Восток». В мае и июле успешно прошли тесты по сортировке полипропиленовых стаканчиков для сметаны и йогуртов. В результате была подтверждена возможность рециклинга этой проблемной упаковки.

Во время дискуссии также выступили исполнительный директор ассоциации замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, замгендиректора Группы «Эколайн» Елена Вишнякова, генеральный директор ООО «ЭкоЛайн-Вторпласт»» Александр Свидовский, руководитель проектов департамента по работе с органами власти X5 Retail Group Вадим Корсун, директор по устойчивому развитию ООО «СИБУР» Максим Ремчуков и другие. В дискуссии также принимали участие представители иностранных компаний по производству товаров и напитков.

«Доступная к утилизации упаковка часто попадает на полигоны для захоронения. Причина — раздельный сбор слабо реализован, а на этапе сортировки многие виды упаковки плохо извлекаются из общего потока. Тестирование проектной либо уже существующей упаковки на извлекаемость из потока отходов — один из путей решения этой проблемы. Но тестировать надо до запуска в производство новой продукции. То есть добавить в выбор кроме простейшего «короткого» критерия — самая дешевая упаковка — другие критерии. Для этого важно не просто ждать, а стимулировать, в том числе экономически, производителей. Например, используешь экологичную упаковку с высоким подтвержденным процентом извлекаемости — снижается планка платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Также и другой инструмент — многострадальный РОП. Можно и важно собрать все компании, участвующие в жизненном цикле упаковки и продукции — разные звенья этой цепи — и обсудить, где «узкие» места что поможет запустить взаимодействие сторон», — отметила Гулимова.

Практика Группы «ЭкоЛайн» показала, что 96% пластика в мусорном баке — это одноразовый мусор. Во входящем потоке только на один КПО ежедневно приходят 200−300 тонн пленок в виде пакетов, больше половины из них (55%) не будут переработаны и пойдут на захоронение из-за недостатка перерабатывающих мощностей, рассказала заместитель генерального директора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

«В ситуации, когда многие производители меняют упаковку по экономическим причинам, необходимо, чтобы учитывался экологический фактор. Только выпуск упаковки с перспективой рециклинга позволит сократить объемы захоронения в соответствии с задачами Нацпроекта «Экология» и ФЦП «Экономика замкнутого цикла». Очень важно, что для решения проблем существуют такие площадки как Ассоциация «Ресурс». Диалог на платформе уникальной площадки «Экономично = экологично» позволит производителям, планирующим замену упаковки, выбрать не только экономически оптимальный вариант, но и повысить ее перерабатываемость», — сказала Вишнякова.

Руководитель проектов департамента по работе с органами власти X5 Retail Group Вадим Корсун обратил внимание на то, что многие поставщики в регионах не знают о расширенной ответственности производителей (РОП). ПОэтому стоит задача выйти за пределы крупных игроков рынка и вовлечь в тему миллионы мелких и средних производителей товаров, рассказать им, как делать упаковку.

«Поверьте — они не плохие, они просто действительно не знают, как это. Мы в той точке, когда экспертизы крупных игроков достаточно. Вопрос, как мы донесем ее до производителей. Производители хотят, чтобы их упаковка была привлекательнее, чем у конкурентов. Но формат конкуренции зачастую делает ее непригодной к утилизации. Мы должны подружить маркетинг, экологию и экономику. Нужно работать с тем, кто отстал и дотянуть до своего уровня. В противном случае система РОП не полетит. Порочный круг можно разорвать только путем просвещения, вовлечения производителей, чтобы они были с нами на одной волне», — сказал он.

Генеральный директор «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский рассказал о более экологичному подходе в выборе этикеток. Сейчас она практически всегда произведена из другого материала. Если бутылка стеклянная, то этикетка бумажная и т. д. Плюс, этикетка — это всегда клей, но чем меньше клея, тем меньше придется перерабатывать. Кроме того, можно избежать нагромождения информации, ее можно размещать по QR-коду на этикетке. Потребитель сможет посмотреть все, что его интересует.

«Красной линией сегодняшней встречи проходит тезис «Экономично — равно экологично». И это действительно так. Я хочу выделить три принципа экологичной и экономичной упаковки. Первый — упрощение дизайна и переход к экодизайну: чем упаковка проще, тем она дешевле. Второй — использование упаковки из переработанных материалов. У такой упаковки потенциал огромный. Третий — стандартизация», — объяснил он.